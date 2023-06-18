تقارير: الهلال يخطف كوليبالي من أنياب إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا مغريا إلى المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وترددت أنباء حول تخطيط إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل أوروبا للتعاقد مع كوليبالي في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يريد النادي الإيطالي تعزيز وتدعيم خط دفاعه، بعد رحيل ميلان سكرينيار إلى باريس سان جيرمان.

وقدم الهلال عرضا كبيرا إلى كوليبالي لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026 مقابل 20 مليون يورو كراتب سنوي معفى من الضرائب، من أجل تعويض الكوري الجنوبي جانج هيون سو بعد غيابه بسبب إصابة بورم في الغدة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إنتر ميلان لن يتمكن من مجاراة عرض الهلال السعودي المالي، ويفكر في الانسحاب من الصفقة.

