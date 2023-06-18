"العطايا المتجددة للروح القدس" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس مرقوريوس نبيل كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمركز قويسنا، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر بؤونة، وموضوع إنجيله وهو "شفاء المفلوج" في إنجيل لوقا والأصحاح الخامس، وأشار إلى عطايا الروح القدس المتجددة في الشفاء من العجز الروحي ونوال مغفرة الخطايا، "«اسْتَيْقِظْ أَيُّهَا النَّائِمُ وَقُمْ مِنَ الأَمْوَاتِ فَيُضِيءَ لَكَ الْمَسِيحُ»" (أف ٥: ١٤).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.