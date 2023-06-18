انطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان وديًا

انطلقت مباراة منتخب مصر امام نظيره منتخب جنوب السودان الودية، التي تقام على استاد القاهرة الدولي ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الامم الافريقية.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن تشكيل فريقه المقرر ان يخوض به ودية جنوب السودان المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي .

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ، ياسر ابراهيم، علي جبر، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود حماده، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي.

الهجوم: محمود كهربا.

وكان قد حقق الفراعنة الفوز على غينيا بهدفين لهدف ليصعد رسميا للمشاركة في أمم أفريقيا المقرر إقامتها لكوت ديفوار.