نائب التنسيقية يطالب بضرورة إجراء إصلاح تشريعي يستهدف استقلال الحركة التعاونية

قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التعاونيات تمثل في أساسها حركة ديمقراطية جماعية تعمل في مختلف مجالات الاقتصاد الإنتاجي والاستهلاكي وتستهدف غاياتها تعزيز العمل الجماعي المشترك وتعظيم الاستفادة لعناصرها فضلا عن حماية محدودي الدخل وتوفير فرص معززة لتقليل نفقات الإنتاج وفتح أفاق للتسويق المشترك بما يحقق أفضل عائد للمنتجين ويضمن أفضل خدمة للجمهور المستهدف".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي تنظر الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن واقع الممارسة يشير إلى أن الحركة التعاونية المصرية تعاني من حالة أقرب إلى الشلل التام ومن ثم تم حرمان السوق المصري من قوة تنافسية كان من الممكن لو كانت الحركة فاعلة ومُمَكَّنَةـ أن ترفع عن كاهل الدولة بعضا من انشغالاتها في ظل أزمة اقتصادية عنيفة وتسهم في قدرة المنظومة الاقتصادية علي إحتواء تداعيات الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يفتح الباب لمناقشة العديد من المشكلات الإدارية والتمويلية والتسويقية لتعزيز فرص وممكنات التفعيل والتطوير المقترحة.

وطالب النائب عمرو عزت حجاج، ضرورة للنظر في عدد من المقترحات الضرورية لمعالجة قضايا التعاونيات ومنها؛ ضرورة إجراء إصلاح تشريعي يستهدف تحرير واستقلال وتمكين الحركة التعاونية، كما دعا إلي تأهيل وتدريب أفراد الجهاز الإداري وتطوير خبراتهم وقدراتهم علي تطبيق القانون، وتطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل التعاونيات، وفتح حوار مجتمعي متخصص حول قيود ومعوقات العمل التعاوني بشكل منتظم ودوري، وتفعيل الإستراتيجية التعاونية 20\30 بعد مراجعتها وتطويرها.