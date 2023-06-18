خبير اقتصادي: 1400 من أصحاب الثروات البريطانية هربوا للخارج بسبب تردى الوضع الاقتصادى

قال الدكتور محمد العطيفى، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد البريطانى يواجه مشكلات ضخمة ومتنوعة بصورة كبيرة، وذلك نتيجة الأزمات العالمية التى أثرت على اقتصادات الدول.



وأضاف “العطيفى” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن نسبة الأجور فى بريطانيا ارتفعت بنسبة 8% على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهذا الارتفاع يزيد من الأعباء المالية على وزارة المال والشركات.



وأوضح أن أكثر من 1400 فرد من أصحاب الثروات المرتفعة فى عام 2022 اتجهوا لخارج بريطانيا بسبب تردى الوضع الاقتصادى، مشيرا إلى أن هناك احتمالات باتجاه الاقتصاد البريطانى نحو الركود.



وتابع: "صانع السياسة يرى أن تجديد السياسة النقدية يؤدى إلى خفض التخضم فى ظل ارتفاع سعر الفائدة، وبالرغم من هذه السياسية إلا أن الفاتورة الشرائية للمواطن مرتفعة بصورة غير مسبوقة على الإطلاق، والعديد من الشركات الإنتاجية بات يفكر فى ترك سوق المال البريطانية".