الثلاثاء.. "سينوغرافيا العرض المسرحي في الأماكن الأثرية" ندوة بقصر الأمير طاز

يعقد قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن سلام، ندوة بعنوان "سينوغرافيا العرض المسرحى في الأماكن الأثرية"، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل،، بقصر الأمير طاز.

يشارك فى الندوة كل من الناقد المسرحي أحمد خميس، والمخرج إسلام إمام، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، ومهندس الديكور محمد جابر.

ويتضمن موضوع الندوة قضايا تعنى بأهمية السينوغرافيا بعناصرها المختلفة فى العرض المسرحي، خاصة فى الأماكن الأثرية ذات الفضاءات المتباينة.

كما تتناول الندوة أسئلة تتعلق بكيفيات التعامل الجمالي مع الأثر وتقدم بعض المعلومات عن ما تم إنجازه من عروض فى تلك الأماكن الأثرية الخلابة وما يمكن أن تكون عليه بعض عروض تلك الأماكن في المستقبل القريب.