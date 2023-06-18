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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

"مفيش حد بيشتري".. تجار مواشي يشتكون من ارتفاع أسعار الأضاحي وقلة الإقبال

تجار مواشي
تجار مواشي
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شهد سوق المواشي في مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في الأسعار الأمر الذي تسبب في حالة ركود بعمليات البيع والشراء، وقلة الاقبال من المواطنين على شراء الأضاحي هذا العام.

ويقول عمر أحد مربي الماشية، بأن الحركة قليلة للغاية على شراء الأضاحي، الأمر الذي دفعه لعدم شراء مواشي كثيرة هذا العام، وذلك لتوقعه ارتفاع الأسعار. 


ويضيف عمر بأن السبب وراء طفرة ارتفاع الأسعار هو ارتفاع أسعار الأعلاف حيث يرتبط بها السوق ارتباطا كليا، ما يجعل الأضاحي هذا العام ليست في متناول المواطنين.

وأشار الشاب الثلاثيني بأن موسم عملهم يبدأ في هذه الأيام وفي أول ذو الحجة ولكن هذا العام يشهد تكاسل كبير للغاية، ما يعود للسعر الغير مناسب لأسعار الناشئة بالأسواق.

 

تجار مواشي اسعار الاضاحي