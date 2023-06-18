أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفنى للمنتخب الإيطالى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هولندا، وذلك بعد قليل على ملعب " دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة دورى الأمم الأوروبية والتى تستضيفها هولندا.
وجاء تشكيل المنتخب ايطاليا كالتالى:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: رافائيل تولوي، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو بونجيورنو، فيديريكو ديماركو.
خط الوسط: دافيد فراتسي، بريان كريستانتي، ماركو فيراتي.
خط الهجوم: ويلفريد نونتو، ماتيو ريتيغي، جياكومو راسبادوري.
البوابة سبورت
أمم أوروبا.. تشكيل هجومي لإيطاليا أمام هولندا لتحديد المركز الثالث
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أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفنى للمنتخب الإيطالى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هولندا، وذلك بعد قليل على ملعب " دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة دورى الأمم الأوروبية والتى تستضيفها هولندا.
أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفنى للمنتخب الإيطالى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هولندا، وذلك بعد قليل على ملعب " دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة دورى الأمم الأوروبية والتى تستضيفها هولندا.