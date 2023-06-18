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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أوروبا.. تشكيل هجومي لإيطاليا أمام هولندا لتحديد المركز الثالث

ايطاليا
ايطاليا
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أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفنى للمنتخب الإيطالى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هولندا، وذلك بعد قليل على ملعب " دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة دورى الأمم الأوروبية والتى تستضيفها هولندا.
وجاء تشكيل المنتخب ايطاليا كالتالى:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: رافائيل تولوي، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو بونجيورنو، فيديريكو ديماركو.
خط الوسط: دافيد فراتسي، بريان كريستانتي، ماركو فيراتي.
خط الهجوم: ويلفريد نونتو، ماتيو ريتيغي، جياكومو راسبادوري.
 

أمم أوروبا هولندا ايطاليا