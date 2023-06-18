أمم أوروبا.. تشكيل هجومي لإيطاليا أمام هولندا لتحديد المركز الثالث

أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفنى للمنتخب الإيطالى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هولندا، وذلك بعد قليل على ملعب " دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة دورى الأمم الأوروبية والتى تستضيفها هولندا.

وجاء تشكيل المنتخب ايطاليا كالتالى:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: رافائيل تولوي، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو بونجيورنو، فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: دافيد فراتسي، بريان كريستانتي، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: ويلفريد نونتو، ماتيو ريتيغي، جياكومو راسبادوري.

