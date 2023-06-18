الأزياء الفرعونية تبهر جماهير حفل افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

لفت الأنظار والانتباه، الملابس الفرعونية التي ارتدتها لاعبات الأولمبياد الخاص المصري خلال طابور عرض حفل افتتاح الألعاب العالمية السادسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تحتضنها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو ، وكانت لاعبات مصر لحظة دخولهن الى الاستاد الأوليمبي الذى يسع 76 الفا وكان ممتلئا عن آخره قد اهتز امام عاصفة التصفيق لحظة دخول البعثة المصرية والبالغ عددها 109 لاعبين ولاعبات ومشاركة ، ونقلت تلك الصور العديد من المحطات الفضائية الاوربية والأمريكية، ورغم أن هناك أعداد كبيرة من الدول قد ارتدى لاعبوها ملابسهم الوطنية الا أن الملابس الفرعونية كانت الأكثر لفتا للأنظار والانتباه.

وكان فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية قد اعطى شارة انطلاق الألعاب والذي شهده عدد من الشيوخ والامراء والوزراء والسفراء وفى مقدمتهم د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير خالد خلال سفير مصر لدى المانيا والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية السابق رئيس الاولمبياد الخاص المصري واللواء سيد شفيق عضو مجلس ادرة الاولمبياد الخاص المصري.

وعقب مشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في المؤتمر العالمي للدمج، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتحدث عما قامت به مصر من أجل دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة سواء التعليمية او الشبابية أو الصحية او الرياضية، عقد اجتماعا مطولا مع المهندس ايمن عبد الوهاب، تم خلال استعراض ما يقوم به الاولمبياد الخاص الدولي من دور في مختلف دول العالم من اجل الوصول الى 10 مليون لاعب ولاعبة، خاصة وأن العالم يضم 200 مليون معاق فكرى من بينهم 6 مليون فقط في مصر.

واستمع إلى شرح مفصل من الرئيس الإقليمي على الفلسفة التي يرتكز عليها الاولمبياد الخاص، خاصة وأن الدكتور أشرف صبحى علقته وثيقة بتلك الحركة الإنسانية منذ حضوره عام 2008 الألعاب الإقليمية السادسة بأبو ظبى ، ثم الألعاب الإقليمية الثامنة بأبوظبي 2018 والألعاب العالمية بأبوظبي 2019 وأول العاب افريقية استضافتها القاهرة عام 2020 وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمع منع الى الأفكار والرؤيا المستقبلية حول تلك الحركة الشاملة التي تجمع ما بين الرياضة والشباب والتعليم والصحة والاهتمام بالأسرة.

انطلاق مباريات التقسيم

وكانت مباريات التقسيم قد انطلقت والتي يتم فيها تقسيم اللاعبين وفق النوع والسن والقدرة الرياضية، وهى من أهم سباب الاولمبياد الخاص حيث انطلق التقسم في 15 رياضة تشارك بها مصر باستثناء الجمباز التي أقيمت مباريات تقسيمه بالأمس ن وحرص الفنان حسين فهمى والمهندس هاني محمود واللواء سيد شفيق ومعه د. باسم التهامي المدير الوطني رئيس البعثة على مشاهدة عدد من تلك المباريات.

وتشهد قاعة المؤتمر الكبرى بالعاصمة الألمانية برلين والمعروفة بميسي 12 منافسة الى جانب المؤتمرات الدولة الخمسة المقامة على هامش المؤتمر، وحرص هاني محمود الى تحمس اللاعبين وأجهزتهم الفنية، مؤكدًا ضرورة اظهار ما يمتلكونه من طاقات رياضية ورفع اسم مصر عاليا، كما عودنا في الألعاب سواء العالمية الصيفية أو الشتوية أو الألعاب الإقليمية .