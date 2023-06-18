محافظ بني سويف: تحرير أكثر من 160 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 11 حتى 17 من يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 78 مخالفة بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 9 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 42 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 3 محاضر للتصرف في 6 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا لتجميع دقيق مدعم والتحفظ على 8 أجولة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير و3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد معامل الألبان تدار بدون ترخيص صادر من الجهات المختصة وتم ضبط والتحفظ على 300لترًا ألبان فرز مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير عدد 4محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وتم ضبط والتحفظ على أكثر من ألف علبة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع، بجانب تحرير محضرًا للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من سعر البيع المقرر من الشركة للمستهلك ومحضرًا لأحد فروع شركات الجملة للتصرف في عدد 400 كجم مكرونة مدعم خاصة بمقررات التموين وتم اتخاذ اللازم ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

هذا وتم تحرير 20 محضرًا ضد جزارين لقيامهم بحيازة وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة وتم ضبط 150 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، وتحرير 4محاضر ضد جزارين لعدم قيامهم بتغطية اللحوم المعروضة للجمهور بالشاش الأبيض، و27 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و14 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بينما تم تحرير محضرين لمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية.

وعن ملف مواجهة الغش التجاري تم تحرير 5 محاضر للمسئولين عن منشات غذائية وغير غذائية لقيامهم بحيازة وعرضهم للبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الاستخدام حيث تم ضبط كميات من اللحوم المجمدة،جبن أبيض، عسل، بويات، وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، بجانب سحب 4عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.