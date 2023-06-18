رحيل الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني

رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامي، عن عمر يناهز ٨٢ عاما، بعد مسيرة حفالة مليئة بالإبداع والتميز.

وولد الكاتب محمد أبوالعلا السلاموني، في ٣ يناير ١٩٤١، بمحافظة دمياط، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968.

عمل السلاموني كمدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل كعضو في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

مثلت مسرحية "مآذن المحروسة" للمخرج سعد أردش، المسرح المصري في مهرجان القاهرة الأول للإبداع العربى سنة 1984، كما مثلت مسرحيته "الثأر ورحلة العذاب" للمخرج عبدالرحيم الزرقاني، المسرح المصرى فى مهرجان جرش بالأردن سنة 1986.

حصل السلاموني على العديد من الجوائز والتكريمات منها: جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وجائزة وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، وجائزة أحسن نص مسرحي من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة سنة 1992، وجائزة أحسن نص مسرحي بالفصحى من منظمة الأليسكو فى مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولى للإذاعة والتليفزيون سنة1997، وفاز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح المصري القومي الرابع عن مسرحية "تحت التهديد" التى قدمها مسرح الهناجر، وتكريمه من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر.

