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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسمين صبري: تخطي الإعلان الرسمي لفيلم "البعبع" 4 ملايين مشاهدة

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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نشرت الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" بخاصية الحالات "الإستورى"، عن تخطى الإعلان الرسمى لفيلم "البعبع" ٤ مليون مشاهده بعد طرحة بساعات.

وينتظر طرح الفيلم بالسينمات موسم عيد الأضحى السينمائى، الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، باسم السمرة، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنباوى .

تدور أحداث الفيلم حول شخص تاب عن الإجرم ويجسده أمير كرارة يتعرف على طبيبه صيدلانيه وتجسدها ياسمين صبرى، وتتصاعد بينهما الأحداث فى إطار تشويقى، وظهر من خلال الإعلان الرسمى الكثير من مشاهد الأكشن والمطاردات.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تستعد للموسم السينمائى الصيفى القادم بفيلم "أبو نسب" ، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، محمد لطفى، صلاح عبدالله، هالة فاخر، علاء مرسى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

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IMG_20230618_133529
ياسمين صبري أمير كرارة فيلم البعبع فيلم أبو نسب محمد عادل إمام