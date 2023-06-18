الثانوية العامة 2023.. تباين آراء الطلاب بالقليوبية حول امتحان اللغة العربية

تباينت آراء طلاب الثانوية العامه بالقليوبية، حول امتحان اللغة العربية، حيث انقسم الطلاب حول مستوى الامتحان.

وأكد نسبة كبيرة من الطلاب أن الامتحان مناسب وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما أكد عدد آخر أن الامتحان كان به عددا من النقاط الصعبة، وخصوصا في أسئلة النحو، مشيرين أن الامتحان لم يكن في مستوى توقعاتهم وأن بعض النقاط الصعبة بالامتحان كانت تستهدف الطالب المتميز.

من جانبها أكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم في بيان لها ، انه لم يحدث ما يعكر صفو الإمتحانات ولم ترد أي شكاوى من صعوبة الأمتحانات وان اليوم مر بهوء وفق التقارير التي تلقتها الغرفة حيث أدي ٤٦٣٥٨ طالب وطالبة امتحان اليوم وسط إجراءات مشددة لتنظيم العملية الامتحانية ومواجهة الغش بكل أنواعه.

طلاب الثانوية العامة في القليوبية

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