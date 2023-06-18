بالصور.. غادة عادل تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة غادة عادل على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أحدث ظهور لها تشارك به جمهورها.

وظهرت من خلال الصور رفقة فريق عمل فيلم أهل الكهف، الفنان محمد ممدوح، خالد النبوى، والسيناريست أيمن بهجت قمر، وسط أماكن التصوير الخاصة بمشاهد العمل.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، ريم مصطفى، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، فتحى عبدالوهاب، بيومى فؤاد، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل السينمائية فيلم "ساعة إجابة"، بطولة غادة عادل، آيتن عامر، نجلاء بدر، سوسن بدر، محمد ثروت، شريف سلامة والإخراج مصطفى أبو سيف.

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