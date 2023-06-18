مُنظمة التحرير الفلسطينية تقرر مُقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع إسرائيل

الأحد 18/يونيو/2023 - 01:02 م

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، اليوم الأحد، قرار مُقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع إسرائيل، والذي كان مقررًا يوم غد الإثنين؛ وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك.

وقال حسين الشيخ - في بيان صحفي صادر عنه - إن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.

