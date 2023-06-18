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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مُنظمة التحرير الفلسطينية تقرر مُقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع إسرائيل

الوزير حسين الشيخ
الوزير حسين الشيخ
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أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، اليوم الأحد، قرار مُقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع إسرائيل، والذي كان مقررًا يوم غد الإثنين؛ وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك.
وقال حسين الشيخ - في بيان صحفي صادر عنه - إن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.
 

إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية الاستيطان الضفة الغربية