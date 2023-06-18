الثانوية العامة 2023| فيديو وصور.. آراء طلاب الوادي الجديد في امتحان اللغة العربية اليوم الأحد

تباينت آراء طلاب الوادي الجديد، اليوم الأحد، حول صعوبة امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة.

وأكد محمد محمود إبراهيم، الشعبة الأدبية، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولكنه طويل يحتاج لوقت أكبر من المدة الزمنية المخصصة للامتحانات وبه نقاط كثيرة للطالب المتميز.

وأضاف بشير كرم، أن الامتحان مليء بالقطع المقالية ويحتاج لوقت طويل وهو ما دفعه لتسليم الورقة بعد 10 دقائق من الوقت الأصلي للامتحان وهو ما جعله يشكر المراقب الذي منحه هذا الوقت الإضافي.

من جانبه، أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية والتواصل الدائم مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية؛ لضمان حل أي مشكلات طارئة باللجان، بجانب متابعة تأمين اللجان ومراكز الأسئلة ونقل بوكليت الأجوبة.

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، توزيع عصائر ومياه مثلجة ووجبات خفيفة للطلاب أمام اللجان بالإدارات التعليمية بمراكز المحافظة وتوفير وسائل مواصلات لنقل الملاحظين لمقر اللجان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية وتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وللملاحظين بالاستراحات.

وسيطرت حالة من الهدوء أمام لجان إمتحانات الثانوية العامة في محافظة الوادي الجديد، أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية، وسط غياب تام لأهالي الطلبة والطالبات بناء على الخطة الأمنية والتأمينية للجان، دون مشكلات.

ويجرى تنفيذ خطة أمنية مكثفة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة، وشكلت كافة المديريات المعنية غرفة عمليات داخل كل مديرية لتلقى الشكاوى والبلاغات وسرعة فحصها والعمل على حلها.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية استأنفت أعمالها، اليوم الأحد، فى متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022_2023م.

وأدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات بدأت التاسعة صباحا وتنتهى الثانية عشرة ظهرا.

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، من خلال التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية على تواجد جميع المعنيين بأعمال الامتحانات داخل لجان السير ومتابعة دخول الطلاب للجان وسط إجراءات أمنية مشددة وتكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب.

وجرى تجهيز 11 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لاستقبال نحو 1998 طالبا وطالبة بالشعبة العامة.

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