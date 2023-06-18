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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مطبعة بدون ترخيص لإنتاج عبوات "المعسل" الفارغة بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مطبعة بدون ترخيص لانتاج عبوات المعسل الفارغة بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة المرج ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  مسئول مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج  لإدارته المطبعة بدون ترخيص وطباعة علب لبعض المنتجات بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون ، وعُثر بداخلها على ( 20 ألف علبة معسل فارغة بأسماء مختلفة) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة ضبط مطبعة قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة مطبعة بدون ترخيص مسئول مطبعة