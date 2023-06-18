ضبط مطبعة بدون ترخيص لإنتاج عبوات "المعسل" الفارغة بالمرج

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مطبعة بدون ترخيص لانتاج عبوات المعسل الفارغة بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة المرج ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المطبعة بدون ترخيص وطباعة علب لبعض المنتجات بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون ، وعُثر بداخلها على ( 20 ألف علبة معسل فارغة بأسماء مختلفة) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.