في لفتة طيبة.. محافظ المنوفية يلتقي الموهبة الغنائية "ملك" ويوجه بتبني موهبتها

في لفتة طيبة، استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، الموهبة الغنائية "ملك عارف محمد" صاحبة الصوت العذب والطالبة بمدرسة الشهيد محمود صلاح فارس الابتدائية بدمليج مركز منوف، وذلك بحضور نائبه محمد موسى و أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية، حيث استمع المحافظ إلى فقرة غنائية بصوت الطالبة لأغنية " ياصباح الخير ياللي معانا " ، وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بهذه الموهبة الغنائية وصوتها الفريد مؤكدا تبنيه ودعمه الكامل لها لممارسة هويتها وتشجيعها على الإبداع.

وقد وجه المحافظ مدير عام ثقافة المنوفية بتبنى تلك الموهبة الغنائية الفريدة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها لصقل مهاراتها الفنية ، وقد أشار مدير عام ثقافة المنوفية إلى انضمام الطفلة إلى كورال أطفال قصر ثقافة شبين الكوم بالإضافة إلى التدريب مع الفريق الأول للموسيقي العربية للمنوفية وتوفير كافة اوجه الدعم الازم للوصول إلى الاحترافية .

وقد أهدى محافظ المنوفية الطالبة شهادة تقدير وميدالية المحافظة كهدية تذكارية تقديرا لموهبتها الفنية الفريدة وأدائها المتميز ، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية رائدة دائما بالموهوبين والمبدعين فى شتى المجالات .

كان محافظ المنوفية قد استمع إلى الموهبة الغنائية "ملك" أثناء استعراضها لفقرة غنائية فى افتتاح مدرسة كمشوش الرسمية للغات بمنوف باستثمارات تجاوزت 11 مليون جنيه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ117.

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