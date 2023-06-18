«كريدي أجريكول مصر» يجدد الشراكة في التأمين البنكي مع «أليانز» أربع سنوات

وقع بنك كريدي أجريكول مصر التابع لمجموعة كريدي أجريكول العالمية إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال الخدمات البنكية تجديد اتفاقيتها للتأمين البنكي مع مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، إذ تأتي الاتفاقية في إطار تجديد الشراكة بين المؤسستين لمدة أربع سنوات قادمة لتقديم منتجات تأمينية عبر مختلف قنوات التوزيع وقطاعات العملاء بالبنك من خلال ما يعرف بالتأمين البنكي.

وقع البروتوكول من جانب بنك كريدي أجريكول مصر جون بيير ترينيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب، ومن جانب أليانز بمصر كلا من أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، وتشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، بحضور خالد علي، نائب العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين - مصر.

وفى هذا السياق قال جون بيير ترينيل: "نسعى في كريدي أجريكول مصر إلى تقديم حلول متفردة لتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة، ولذلك يحرص البنك دائماً على تقديم الخدمات المالية والحماية العالمية التي يتطلع إليها عملاؤنا، مما يرسخ مكانتنا المتميزة في مجال التأمين المصرفي. فمن خلال التعاون الوثيق مع مجموعة أليانز في مصر، سنتمكن من تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا، بجانب انشاء خارطة طريق مشتركة للتطور الرقمي، وتوسيع نطاق أنشطة البنك مع التركيز بشكل خاص على التأمينات العامة، فضلاً عن التأمين الجماعي للشركات."

وأضاف ترينيل أن كريدي أجريكول وأليانز بمصر يتشاركان نفس الطموح فيما يخص تحسين المنتجات والخدمات بشكل مستمر وتعزيز العلاقات مع العملاء. كما أكد على تفاني كلا الكيانين نحو التميز في تقديم الخدمات، مما يضمن توفير محفظة متكاملة للتأمين المصرفي وتقديم تجربة مميزة لعملائهم في مصر.

ومن جانبه صرح أيمن حجازى معلقًا على تجديد الاتفاقية: "نتطلع في أليانز بمصر إلى مواصلة النجاحات التي حققناها عبر شراكاتنا مع أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي تعتبر من أوائل الشراكات لتقديم خدمات التأمين البنكي، ومنها الشراكة مع بنك كريدي أجريكول والتي تمتد لما يقرب من 20 عامًا لتعكس الرؤى والقيم المشتركة والثقة المتبادلة بيننا."

وأضاف حجازي قائلاً: "تقوم الشراكة بين أليانز بمصر وبنك كريدي أجريكول على دعم تواجدنا بالقطاع المصرفي وتوسيع قاعدة عملائنا من خلال تقديم وتسهيل وإدارة كافة الخدمات المالية والتأمينية فيما يتعلق بوثائق التأمين على الحياة والممتلكات والحوادث تحت سقف واحد، تعزيزًا للحصة السوقية للشركة وتحقيقًا لأداء مالي متوازن للقطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن دعم القطاع المالي المصرفي في مصر، بالإضافة إلى دمج ومشاركة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات لتحقيق الشمول المالي.

وقال ولي الدين لطفي: "فخور بأن البنك قد نجح في دمج الخدمات المصرفية والتأمينية معاً من خلال تقديم خدمات تأمين بنكي مبتكرة. فنحن ننتهج استراتيجية تعمل على الدمج بين خبرة كلا القطاعين، مما يتيح لنا تقديم حلول مالية شاملة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. فمن خلال توظيف نقاط القوة الخاصة بالخدمات المصرفية والتأمين، نستهدف توفير حماية وفرص نمو لا مثيل لها لعملائنا، مما يضمن رفاهيتهم المالية في عالم دائم التغير."

وفي هذا الصدد، أشاد تشارلز تاوضروس، بتجديد الاتفاقية، قائلاً، "نحن في مجموعة أليانز بمصر نعتز بشراكتنا الاستراتيجية الناجحة مع أحد أهم الكيانات في القطاع المالي وهو بنك كريدي أجريكول والتي بدأت منذ سنوات طويلة، وهو ما يزيد من تفاؤلنا بالنتائج المتوقع تحقيقها بعد تجديد التعاقد."

وأضاف تاوضروس: "بموجب الشراكة بين كل من أليانز بمصر وكريدي أجريكول، يتم الترويج لمنتجات الشركة في فروع البنك البالغ عددها 83 فرعًا في أنحاء مصر. وتستهدف خطة العمل الخاصة بالشراكة تحقيق مبيعات تصل قيمتها إلى أكثر من مليار جنيه مصري وذلك على مدار الأربع سنوات القادمة، وفقاً للضوابط والقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن آلية التأمين البنكي."

يأتي تجديد التعاون بين كل من كريدي أجريكول وأليانز بمصر، والذي كان قد بدأ عام 2003، في إطار سعي أليانز بمصر إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها من حيث توفير تغطيات تأمينية مختلفة تناسب العديد من الفئات بما يضمن لهم تجربة استثنائية، وتوسيع نطاق منافذ تسويق منتجاتها في إطار استراتيجية تقديم خدمة عملاء متميزة.