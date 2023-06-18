"الشيوخ" يصدق على مضابط الجلسات السابقة

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي مضبتطي المجلس رقمي 38 و39 من مضابط المجلس للجلسات العامة وجاء تصديق المجلس علي المضبطتين بعد ان اكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي ان الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر المضبطتين الكترونيا علي كافة الاعضاء و وجه رئيس المجلس حديثة للنواب قائلا هل لاي من احدكم اي ملاحظات علي المضبطتين ولم يتقدم اي من النواب باي ملاحظات لذلك اعلن رئيس المجلس تصديق المجلس علي المضبطتين و يناقش المجلس بجلستة العامة ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة عددا من التوصيات، لاسيما وأن القطاع التعاوني في مصر بكافة أشكاله يلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني.

وجاء في مقدمة التوصيات وضع سياسة واستراتيجية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات"، تكون المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم. كما تضمنت توصيات الدراسة التي يناقشها المجلس أيضا، تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها، وكذلك ضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية.

وجاء في الدراسة التوصية كذلك ضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القطاع التعاوني.

