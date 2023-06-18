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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا

الأنبا أنتوني
الأنبا أنتوني
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وقع  الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا،  عقد شراء كنيسة جديدة على اسم القديس البابا كيرلس السادس في مدينة كورك الواقعة جنوبي أيرلندا.
 
كانت الخدمة في مدينة كوك خلال السنوات العشر الماضية في كنائس مؤجرة.


حضر توقيع العقد إلى جانب الطرف البائع، السيد تيم كويل عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وبعض من شعبها.

وهذه هي الكنيسة الثالثة التي يتم شراؤها في إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا خلال الشهرين الماضيين، حيث أشتريت كنيسة في مدينة Bromley يوم ٨ أبريل وكنيسة أخرى في Swansea بإمارة ويلز على اسمي رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا . 

الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا كنيسة مدينة كورك الواقعة جنوبي أيرلندا