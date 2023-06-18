بيان عاجل بالبرلمان بشأن المصريين الغارقين بالمركب المنكوبة قبالة السواحل اليونانية

تقدم النائب كريم السادات عضو مجلس النواب ، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن غرق مركب صيد يحمل مهاجرين غير شرعيين وعلى متنها عدد من المصريين قاصدة إيطاليا.

وأكد السادات في بيانه أنه طبقا للمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، اتقدم لسيادتكم بيان عاجل بشأن غرق مركب صيد يحمل مهاجرين غير شرعيين خرج من سواحل ليبيا قاصد إيطاليا ، مؤكداً أنه من الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية في منع الهجرة غير الشرعية، إلا أن هناك كارثة حقيقية، وهي غرق مركب في المياه الدولية في المنطقة البحرية 47 ميلاً جنوب غرب ميناء بيلو اليونانية .

وتابع السادات، أنه وفي تمام الساعة 11:00 صباحًا الأربعاء الماضي تم إخطار مركز العمليات التابع لروما بالمركز الموحد للتنسيق لأبحاث البحث والإنقاذ البحري- الإنقاذ على الأرض، بوجود قارب صيد به عدد كبير من المهاجرين (في المياه الدولية جنوب غرب البيلوبونيزوس) .

وتابع السادات ان المركب غادرت ليبيا يوم الجمعة الموافق 9 /6 ويوم الثلاثاء ليلا وفجر الأربعاء الموافق 14 /6، وعلى متنها المصريين، تم انحراف المركب عن خط سير الاتجاه لايطاليا واتجهت الي المياه اليونانية، وتم غرق المركب فجر الأربعاء مع تقاعس السلطات اليونانية في الإنقاذ السريع والمركب كانت محملة بـ750 فردا من جميع الجنسيات وفيهم 50 فردا من المنوفيه منهم 11 شابا فقط من زنارة.

وأوضح السادات، أنه وفقًا للبيانات الرسمية حتى الآن، فإن عدد الوفيات بلغ 79 شخصًا، وتم إنقاذ 104 آخرين، من بينهم 30 نُقلوا إلى مستشفى كالاماتا، ويتضمن الوفيات 79 رجلاً وسيدة واحدة ، وذكر المنقذون أن حوالي 750 شخصًا كانوا على متن السفينة، بينهم حوالي 50-100 طفلاً في المقدمة.

ولفت السادات، إلي أن الناجون، رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و 40 عامًا، يعانون بشكل كبير من صعوبة في التدفئة، وأزمات ضغط الدم، وانخفاض مستوى السكر في الدم، والتهابات رئوية.

وطالب السادات الحكومة ببيان للخطوات التي تتخذ للحد من الهجرة غير الشرعية، والتواصل مع السلطات اليونانية لمعرفة مصير من فقد، ومن نجا في محاولة لتهدئة قلوب أسر وذوي المصريين ممكن كانوا علي متن المركب المنكوبة.