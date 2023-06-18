بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 33

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، وذلك بسبب التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن درجات الحرارة في أغلب المناطق الشمالية ستكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنه خلال فترة النهار تسود أجواء حارة على القاهرة أغلب مناطق الجمهورية، ما عدا المناطق الجنوبية للبلاد تسود فيها أجواء شديدة الحرارة.

وأشارت إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر على مدار هذا الأسبوع، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 32 والـ 33 درجة مئوية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة يومي الإثنين والثلاثاء على بعض المناطق من السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.

