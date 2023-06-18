هالة صدقي تشكر المغرب على تكريمها بمهرجان الرباط

شكرت الفنانة هالة صدقي دولة المغرب وإدارة مهرجان الرباط على تكريمها.



ونشرت صدقي على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من التكريم وكتبت معلقة : شكرا لمهرجان الرباط السينمائي على هذا الحب والترحاب وتكريم جديد شكرا للمغرب وأهل المغرب.

وشاركت الفنانة هالة صدقى فى الموسم الرمضانى بمسلسل"جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منه فضالى، عصام السقا، وإخراج محمد سامى.

يذكر أن الفنانة هالة صدقى أعلنت التعاقد على مسلسلها رمضان القادم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.