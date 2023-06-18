الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان استراحات المعلمين

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استراحات المعلمين المشاركين بالامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء تامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقد تفقد الدكتور رضا حجازي عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين فى أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، حيث اطمأن الوزير على توفير كافة وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

والجدير بالذكر أن المحافظة تضم ٢٤ استراحة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، بمعدل استراحتين لكل إدارة تعليمية لاستيعاب جميع المشاركين.