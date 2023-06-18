ads
الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة تكشف تفاصيل «السر الياباني» لمواجهة الكبد الدهني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت دراسة طبية حديثة أن اتباع النظام الغذائي الياباني التقليدي يمكن أن يحمي من الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وأخضع باحثون في جامعة أوساكا متروبوليتان اليابانية مجموعة من المصابين بمرض الكبد الدهني في أول مراحله وفحصوا عاداتهم الغذائية  وصحة الكبد وكتلة العضلات.

وركز الباحثون بشكل أساسي على مدى التزام المشاركين بالنظام الغذائي الياباني التقليدي المعروف باحتوائه على الأسماك والمحار والأعشاب البحرية والفطر وفول الصويا والأطعمة المخمرة.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nutrients  فقد اكتشف الباحثون أن أولئك الذين اتبعوا نمط النظام الغذائي الياباني كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل حادة في الكبد.

وأرجع الباحثون نتائجهم وفقما ذكر موقع Study Finds المتخصص بالمواضيع العلمية والطبية إلى غنى النظام الغذائي الياباني بمضادات الأكسدة والكاروتين وألفا توكوفيرول والتي تنظف الجسم من الإجهاد التأكسدي  الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء تلف الكبد في مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وأشار الباحثون أيضا إلى أن احتواء فول الصويا على الجينيستين أثبت أنه يساعد في تقليل الدهون في الجسم.

دراسة طبية علاج الكبد الدهنى نظام غذائي اليابان سر المواجهة