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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قائمة مرشحي «العطاء» تكتسح انتخابات الغرفة التجارية بالغربية.. صور

فوز مجموعة العطاء
فوز مجموعة العطاء
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أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية فجر اليوم الأحد عن فوز مجموعة قائمة العطاء على حساب مجموعة أعضاء قائمة "معا للاستمرار البناء" والتي يقودها الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة الأسبق بنسبة تقترب من 70٪ إجمالي الأصوات عقب تنازل مجموعة ائتلاف الوطني يتزعمها أبرزها رجل الأعمال  "محمود عياد".

كانت مجموعة "العطاء" تضم عددًا من كبار تجار طنطا وهم الحاج: "أبو شادي السيد" وشهرته شادي يسري، والحاج "أمين غدية" وشهرته ميمي غدية والحاج “شريف البشبيشي” والحاج "صلاح عفيفي" والحاج "إبراهيم أمين" والحاج "محمد مصلح" والحاج "جابر الزهيري"و "محمود سمير عيسى".
كما تحدد مراحل التصويت الانتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لانتخاب 8 أعضاء من المجلس وتعيين 8 آخرين كي يصبح مجلس الغرفة مكونًا من 16 عضوًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن الانتخابات لمجلس إدارة الغرفة التجارية شهدت حشدًا كبيرًا من التجار والمصنعين بمختلف الشعب من أعضاء الجمعية العمومية.

كما شهدت أجواء الحشد صراعات قوية وذلك لحرص كافة المرشحين على جمع أصوات الجمعية العمومية والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوتا بمختلف الشعب التجارية. 

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