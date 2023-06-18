العراق: مقتل إرهابيين وتدمير أوكار بضربة جوية شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، السبت، مقتل إرهابيين وتدمير أوكار بضربة جوية شمال بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه استمرارا للنهج التعرضي وملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، ووفقا لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل جهاز الأمن الوطني وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، نفذ الطيران العراقي بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة ضمن قطاع شمال عمليات بغداد، نجم عنها مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات نوعية لملاحقة بقايا التنظيم الإرهابي في ربوع البلاد.