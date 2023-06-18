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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مفاجأة.. الأمن يعثر على فتاة المنوفية المتغيبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (طالبة- مقيمة بمحافظة المنوفية). 


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم  بالمنوفية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتغيب كريمته عن المنزل. 

وبتكثيف البحث تم العثور على جثة المُبلغ بغيابها بأحد المجارى المائية بدائرة المركز. وبمناقشة والديها قررا بأن كريمتهما تعانى من حالة نفسية سيئة ورجحا قيامها بإلقاء نفسها بالمجرى المائى عقب خروجها من المسكن، كما تبين من خلال تتبع خط السير قيام الفتاة المذكورة بإلقاء نفسها بالمجرى المائى المشار إليه، ولا توجد شبهة جنائية فى وفاتها.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالمنوفية طالبة تغيب العثور على جثة