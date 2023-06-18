ندوة جماهيرية للتعريف بمشروع «مودة» في قرية صهرجت الصغرى بالدقهلية.. صور

عقد أمس السبت، بقرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية ندوة جماهيرية لمبادرة تفعيل أنشطة مشروع مودة بالمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف وريادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة وبحضور المدرب المعتمد بمشروع مودة أحمد البدري ومنسق المديرية نجلاء موافي وسحر فوده مديرة الإدارة الإجتماعية وفريق عملها بالإدارة ورئيسة الوحدة والرائدات الاجتماعيات بالقرية والضيوف من رؤساء الجمعيات وعمدة القرية.

فيما أكدت الندوة على أهمية توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق وأسس اختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج.

وقد قامت الرائدات الاجتماعية بحشد الفئة المستهدفة من الشباب من عمر ١٨ حتى ٣٥ عام بعدد ١٥٤ شاب وفتاة.

IMG-20230617-WA0126

IMG-20230617-WA0130

IMG-20230617-WA0129

IMG-20230617-WA0128

IMG-20230617-WA0132

IMG-20230617-WA0133