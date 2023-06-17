السيطرة على حريق محول كهرباء بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية على حريق نشب في محول كهرباء بقرية ترسا بمركز شرطة طوخ بسبب إرتفاع درجة الحرارة وتراكم القمامة حول المحول وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق في محول كهرباء بقرية ترسا دائرة مركز شرطة طوخ.

انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران لمنع امتداد اللهب للمنشات المجاورة وتبين أن سبب الحريق إرتفاع درجة الحرارة وتراكم القمامة أسفل قاعدة المحول الأمر الذي أدى إلى نشوب الحريق، ولم تقع أي خسائر بشرية فيما انتقلت فرق الإصلاح وإعادة التيار مرة أخرى.