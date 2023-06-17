غدًا.. كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الأهلي

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون غدا الأحد لبحث استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود القادمة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء غد الأحد تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم ٢٢ يونيو الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

واقترب أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية منافسات الموسم الحالي، وذلك بعد تلقيه عرضا للاحتراف في نادى سيسكا موسكا الروسي.

ورغبة أحمد عبد القادر في الرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال إلى صفوف نادى سيسكا موسكا الروسي يقرب طاهر محمد طاهر من الاستمرار مع الأهلى بعدما كان قريب من الرحيل نظرا لابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية خلال الفترة الماضية.