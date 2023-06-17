وزارة الداخلية تنظم ندوة بعنوان "ثورة 30 يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية"

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية ، وإيماناً بأهمية رفع الوعى العام لدى المواطنين وبمناسبة قرب الإحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتى مثلت نقطة تحول للعبور من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية.

نظمت أكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية" ، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية ، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين ، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية وممثلى بعض الوزارات والأجهزة الحكومية والشخصيات العامة وبحضور عدد من طلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة.



واستهدفت الندوة تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة جاء أبرزها (مخططات التقسيم الخارجية التى إستهدفت الدولة – توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تفكيك الدول – خطة مصر 2023 وآفاق التنمية – دور وزارة الداخلية فى دعم وتعزيز المشروعات القومية والمبادرات - الجهود الأمنية فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة ودور الإعلام الأمنى فى هذا الشأن - جهود أجهزة الدولة المصرية فى كافة المجالات لاسيما الطفرة فى المدن الحضارية الجديدة وتطوير العشوائيات وتفعيل المبادرات المجتمعية وتعزيز المشروعات القومية والسعى فى تحقيق التنمية التكنولوجية).

وأثمرت تلك المناقشات التى تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات جاء أبرزها:-

مواصلة التوعية بأدوات الأجيال الحديثة للحروب وتأثيراتها السلبية والعمليات النفسية والأفكار الهدامة التى تستهدف إسقاط الدول وإضعافها، ورفع الوعى العام لدى المواطنين بالمخاطر التى تحيط بالدولة المصرية.

الإستمرار فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة للدولة والتأكيد على مواصلة العمل ودفع مسيرة الإنتاج والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواصلة مختلف وسائل الإعلام فى إبراز النجاحات التى حققتها الدولة على كافة المستويات ورفع الوعى والحس الوطنى لدى المواطنين بهدف غرس قيم الولاء والإنتماء فى ظل المتغيرات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

التأكيد على دور المؤسسات الدينية وقادة الفكر والرأى والفن والثقافة فى التوعية بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات وسبل الحفاظ على مقدرات الوطن.

https://youtu.be/Tv4YAYFRwYk