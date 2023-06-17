مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء يتفقد أعمال تطوير عدد من المنشآت قبل افتتاحها

واصل إيهاب عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء جولاته التفقدية حيث تفقد أعمال التطوير بعدد من المنشآت الشبابية المقرر افتتاحها خلال الأسبوع الجاري.

بدأ عبدالوهاب الجولة بزيارة مركز شباب مدينة بئر العبد و كان في استقباله محمد عبد القادر مدير ادارة رمانة والإدارة المعاونة له حيث تفقد ملعب كرة القدم والمبنى الإداري لمركز الشباب .

أبدى مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء بعض الملاحظات لتلافيها خلال الإفتتاحات المرتقبة.

وتوجه حسن عبدالوهاب إلى مركز شباب سالم الهرش وكان في استقباله مدير المركز و عددٍ من مسؤلين بالمركز وتفقد خلال الزيارة الملعب كما شاهد بروفة العروض الرياضية المقرر تقديمها خلال الافتتاحات ,أعقب ذلك زيارة مركز شباب قاطية.

وخلال الجولة تابع عبدالوهاب الأنشطة التي يقدمها مراكز الشباب مثل دورة الرسم والقدرات الإبداعية وأندية السكان ووجه بتنفيذ مثل هذه الأنشطة وتكثيفها خلال فصل الصيف التي تفيد الشباب وتنمى قدراتهم ومهاراتهم.

اختتم "عبدالوهاب" جولته التفقدية بنادي 6 أكتوبر حيث تفقد أعمال التطوير بالنادي والمدرجة ضمن برنامج الافتتاحات وأشاد بما شهده النادي من تطوير متميز.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال زيارته للمراكز التحول الكبير الذى حدث داخل مدينتي بئر العبد ورمانة يعد نقلة انشائية كبيرة حدثت في وقت قياسي لخدمة أهالي سيناء وتشجيع الشباب والطلائع على قضاء أوقات اكثر داخل المركز مستمتعين بما يقدمه المركز من خدمات وأنشطة.

جاء ذلك في إطار استعدادات مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء للإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وافتتاح منشآت شبابية ورياضية .