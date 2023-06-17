المصريين الأحرار: الحكومة جادة في استعادة مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية

علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، علي جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ربوع الجمهورية، موضحًا أن هناك نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي.

وقال “خليل” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة تبذل جهودً كبيرة في جميع المجالات، للنهوض بالمجتمع، موضحاً أن الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية، وضعت مصر على خريطة الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدًة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي، وتصدر قائمة دول العالم في تجارة الترانزيت.

وافتتح الرئيس السيسي، أمس الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادي الملوك، كما شهد الرئيس السيسي خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، منها ميناء 6 أكتوبر البري وأعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البري حاجز أمواج ميناء دمياط ورصيف الأخشاب والغلال بالميناء.