"الدفاع الروسية" تعلن استهداف أحد مراكز صنع القرار للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها وجهت ضربة أمس لأحد مراكز صنع القرار للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر.

وذكرت الوزارة الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن قواتها صدت 6 هجمات أوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 235 جنديا وتدمير 4 دبابات وعدد من المدرعات الأخرى ومدفع M777 أمريكي الصنع ومدافع هاوتزر "دي-20" .. مشيرة إلى أنه تم صد 7 هجمات أخرى على محور دونيتسك مما أسفر عن مقتل نحو 340 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدرعات ومدفعي هاوتزر "دي-30".

وأضافت أنه جرى تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، ونحو 50 جنديا على محور كراسني ليمان و40 جنديا على محور خيرسون، إضافة إلى تدمير 4 مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" وعدد من مدافع الهاوتزر والمدرعات، وإصابة 97 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 103 مناطق ومحطتي رادار من طراز "بي-18" ورادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في دونيتسك وخيرسون.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف مركز قيادة ومراقبة لكتيبة من لواء 95 اقتحام جوي في دونيتسك، وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" واعتراض 6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراجان"، إضافة إلى تدمير 16 طائرة أوكرانية بدون طيار.