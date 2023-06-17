الزمالك يجهز عواد وشلبي للقاء فاركو في الكأس

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية برفقة مصطفى شلبي خلال المران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

ويعاني عواد من الإصابة في عضلة السمانة تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، ووضع الجهاز الطبي برنامجا خاصا لحارس المرمى يتضمن بعض التدريبات العلاجية بجانب تدريبات تأهيلية .

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم، وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على التسديدات من زوايا ومسافات مختلفة، بالإضافة تنفيذ بعض الجمل الفنية قبل المباراة المقبلة أمام فاركو في كأس مصر.

وشارك في مران الزمالك عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود ومحمد صلاح ومحمد خضري ومصطفى شكري وكريم عبد الحق، وثنائي حراس المرمى معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.