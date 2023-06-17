تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك استعدادا لفاركو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية وتأهيلية قوية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على رفع الحمل البدني للاعبي الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.