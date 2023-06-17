نائب يطالب وزارة التعليم بمراجعة سلامة الأبنية وصيانتها خلال الإجازة الصيفية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم والتعليم الفني، بشأن البدء في رصد المدارس التي تحتاج لصيانة جزئية أو شاملة للقيام بها خلال الإجازة الصيفية، استعدادا للعام الجديد للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا.

وقال "محسب" في طلبه، تعانى الكثير من مدارس الجمهورية من تدهور البنية التحتية نتيجة الإهمال الشديد وغياب الصيانة الدورية، وهى الأزمات التي تظهر على السطح مع بداية كل عام دراسي، حيث تكرار حوادث سقوط طلاب من المبانى أو سقوط أسوار أو نوافذ زجاجية على رؤوس الطلاب، وهو ما يفجر المطالبات بشأن تحسين أبنية المدارس وإجراء الصيانة الدورية لها، لتوفير أبنية مناسبة لأبنائنا الطلاب تضمن لهم أكبر قدر من الأمان والسلامة.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تضع وزارة التعليم هذا الملف على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وبمجرد انتهاء العام الدراسي تماما، واستغلال الإجازة الصيفية في تحسين الأبنية التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، لتكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك حتى لا نكرر حوادث السنوات الماضية.

وطالب "محسب "، بضرورة إنهاء أي أعمال ترميم داخل المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة إخطار مديري المدارس بجميع مدارس الجمهورية بمراجعة الصيانة بشكل كامل ودقيق، لرصد المدارس التي تحتاج إلى إجراء صيانة أو تعاني من مشكلات بالمباني وإبلاغ الوزارة بها، لتكون مسئولة عن إجراء الصيانة اللازمة قبل بداية العام الدراسي، حتى كما طالب النائب أيمن محسب، مديري الإدارات التعليمية بجميع المحافظات بالنزول من مكاتبهم لإجراء متابعة ميدانية داخل المدارس للتأكد من سلامة الأبنية التعليمية ومراجعة حاجتها إلى الصيانة الجزئية أو الشاملة.