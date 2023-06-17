الاتحاد الأوروبي يهنئ غينيا بيساو على نجاح الانتخابات التشريعية

السبت 17/يونيو/2023 - 09:40 ص

هنأ الاتحاد الأوروبي شعب غينيا بيساو والجهات الفاعلة السياسية والهيئات الانتخابية على الانتخابات التشريعية الهادئة والسلمية والتشاركية العالية التي أجريت في 4 يونيو الجاري، وتم الإعلان عن نتائجها النهائية أمس /الجمعة/.

وأكدت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي صباح اليوم /السبت/ - أن القبول الفوري للنتائج من قبل جميع القادة السياسيين الرئيسيين يمثل خطوة مهمة في توطيد الديمقراطية والاستقرار في غينيا بيساو.

وأضاف البيان "أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا مفيدًا للعملية الانتخابية، لا سيما من خلال خلية مراقبة المجتمع المدني، التي نشرت 200 مراقب في جميع أنحاء البلاد.. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بالعمل بشكل وثيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقبلي والحكومة والبرلمان الجديد لغينيا بيساو؛ لتعزيز شراكتنا واسعة النطاق لدعم الحكم الرشيد والتنمية المستدامة".