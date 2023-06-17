"الخارجية الروسية": الغرب ضغط على العديد من الدول لعدم حضور منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي

السبت 17/يونيو/2023 - 09:30 ص

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لديها معلومات حول كيفية قيام الغرب بالفعل بممارسة ضغوط على كل دولة لحثها على عدم المشاركة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي لعام 2023.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "كان هناك ضغط مكثف.. لدينا معلومات مفصلة حول كيفية العمل مع كل دولة، كانت هناك رسائل وتهديدات تم التعبير عنها خلال الاجتماعات".. وتابعت "لقد قامت بذلك بالتأكيد الولايات المتحدة.. بشكل عام، تم تشكيل هذه الأجواء من قبل الدول الأعضاء القيادية في حلف الناتو، وتم إجراء محادثات حرفيا مع كل دولة؛ بهدف غرس فكرة أنه تم حظر حضور المنتدى، وأن بلدانهم ستواجه لاحقا عواقب ومجموعة أخرى من العقوبات، وقد تم تحذيرهم للتفكير مرتين قبل المشاركة في الأحداث على الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أن كل هذه الخطوات لا تتخذ فقط فيما يتعلق بالمنتدى الاقتصادي، ولكن يتم إجراؤها فعليا فيما يتعلق بكل صفقة على وشك التوقيع عليها في الدولة.

وأوضحت قائلة "كما هو الحال، فإن المنسقين الأمريكيين والبريطانيين والاتحاد الأوروبي يسارعون دائما في رحلاتهم إلى بعض البلدان التي، على سبيل المثال، كان وزير الخارجية الروسي على وشك زيارتها في إفريقيا".

ويُعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي السادس والعشرون - الحدث الاقتصادي والتجاري السنوي المقام في روسيا - خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو الجاري.

