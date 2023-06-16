فن التطريز وجمالياته ضمن فعاليات وأنشطة قصر ثقافة بهاء الدين

شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، الخميس، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

من الفعاليات ورشة التطريز أو التزيين بالغرز على القماش، والتي يقدمها القصر في سياق برامج حفظ التراث، حيث أوضحت الفنانة سوس سيد، للفتيات المشاركات أنه يمكن المزاوجة بين الغرز لرسم رسوم مطرزة لا حد لها، وأكدت على أن فن التطريز يستخدم في تجميل وتطريز أقمشة مختلفة وخيوط متنوعة وإبر ذوات أنواع وأحجام مختلفة، كما يعد من أقدم فنون زخرفة القماش.

وأضافت المدربة أنه يمكن تنفيذ غرز التطريز على أي جزء من أجزاء قطعة الملابس، كما شرحت للمشاركات أنواع الأقمشة والمواد المستخدمة في التفصيل والخياطة وكيفية اختيارها والتعامل معها، وتعلم كيفية إنشاء الأزياء وتصميمها وتطويرها وتحسينها، وكيفية تطوير الأفكار وتحويلها إلى أزياء حقيقية.

هذا وتتضمن دورة التطريز شقا عمليا بجانب الناحية النظرية للتدريب الفعلي على ممارسة هذا الفن اليدوي الذي يتمتع بمميزات جمالية تسويقية كبيرة.

ومن ناحية أخرى واستمرارا لأنشطة الأجازة الصيفية التي تلقى إقبالا كبيرا من رواد القصر التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، أقيمت ورشة فنون تشكيلية عن ذكرى ثورة 30 يونيو ورشة لرسم بورتريه للفنان إبراهيم حسين، بجانب ورشة أشغال فنية للفنانة ميادة شيريت، بالإضافة ورشة حكي قصص للأطفال لهبة عبود، أعقبها مسابقة ثقافية، وورشة فنون شعبية تدريب الفنان خالد نصر الدين، وورشة موسيقى وغناء تدريب الفنان نصر الدين أحمد، واختتمت الفعاليات بورشة أشغال فنية للفنانة ميادة شيريت قامت من خلالها بتدريب الأطفال علي فنون الطباعة المختلفة.