الأحد.. "السراج" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

يشهد مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا عرضا مسرحيا جديدا ضمن العروض المسرحية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بمحافظة الغربية، حيث تستعد فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية لتقديم مسرحية "السراج"، والمقرر عرضه بداية من الأحد المقبل 18 يونيو الجاري ولمدة 6 ليال متتالية.

تدور أحداث المسرحية في إطار من الفانتازيا المغلفة بالكوميديا عن فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، فيما يسعى بعض من سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب.

"السراج" تأليف وإخراج محمد السباعي، موسيقى وألحان محمد السعيد، أشعار عبد الله المداح، ستايلست حسام عبد الحميد، غناء وسام محمد وعمر فتحي، استعراضات ودراما حركية محمد صبحي، ديكور رانيا حداد، إضاءة محمود فايد، تنفيذ موسيقي مروان مصطفى، فيما يقوم بتقديم الأدوار على خشبة المسرح، الفنانون: مصطفى طارق، ندى عادل، عبد الله عبد الفتاح، مريم ماجد، محمد صبحي، هبة البشكار، أحمد صلاح، نانسي كمال، عمر فتحي، ويارا علي.

جدير بالذكر أن المسرحية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.