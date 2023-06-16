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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

استمرار "بنت القمر" لفرقة مغاغة المسرحية في المنيا

استمرار بنت القمر
استمرار "بنت القمر" لفرقة مغاغة المسرحية في المنيا
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استمرت فرقة قصر ثقافة مغاغة في تقديم العرض المسرحي "بنت القمر"، على مسرح القصر، والذى يستمر حتى ١٧ يونيو الحالي، ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يحكي العرض عن فتاة تصاب بمرض جلدي مفاجئ وتبدأ رحله مع العالم لتقبل شكلها الجديد، حيث يرفضها الجميع ويبدأ المجتمع في أحداث تغيير بداخلها.

شهد العرض أمس، لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. أحمد خليفة، الناقدة أمل ممدوح، ومهندس الديكور مجدي عبد الظاهر، وإكرامي اسماعيل بإدارة المسرح. وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا.

العرض تأليف محمد السوري، سينوغرافيا وإخراج مهند المهدي، ويقدم ضمن عروض المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي بفرع ثقافة المنيا، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

مصر ثقافة