ضابط كولومبي يبتلع نقودًا لإخفاء أدلة فساد

ذكرت صحيفة "elcolombiano" الكولومبية أن ضابطًا كولومبيًا قد ابتلع رزمة من الأوراق النقدية، بقيمة 150 ألف دولار، التي حصل عليها من رجل أعمال محلي بعد أن قام الضابطين بابتزازه في منطقة "سواتشا"، وهي إحدى ضواحي العاصمة بوغوتا.

وطلب الضابطان مبلغ 2 مليون دولار مقابل عدم القبض عليه، ولكن تم إبلاغ الشرطة المكافحة للفساد بالأمر من قبل أقارب الرجل الأعمال، مما أدى إلى مطاردة الضابطين وابتلاع أحدهما لتلك الأوراق النقدية. وتعرض الضابط لصعوبات في التنفس والمعدة، واضطرت إدارة المركز الطبي إلى نقله إلى المستشفى.

بعد تلقيهم مليون دولار من عائدات الابتزاز، تم القبض على الضابطين اللذين كانا يرتديان الزي الرسمي بعد دقائق فقط. وخلال إجراءات الاعتقال، قرر أحدهما ابتلاع الأوراق المالية لتجنب ترك آثار للجريمة، وفقًا للتحقيق.

وفي مقطع فيديو متداول على الإنترنت، يمكن رؤية أحد الضباط ينكر بشدة تلقيه أي شيء، لكن سرعان ما بدأ الانزعاج الناجم عن ابتلاع الأوراق المالية يظهر على وجهه، مما استدعى نقله إلى مركز رعاية طبية في أسرع وقت ممكن.