ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سول تقدم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية للاجئين السوريين

اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية خطتها لتقديم المساعدات الإنسانية بقيمة 12 مليون دولار أمريكي (نحو 15.3 مليار وون) إلى اللاجئين السوريين، وفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية في سول، إن الحكومة أعلنت خطتها في "المؤتمر الدولي السابع بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي عقد في بروكسل يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) والذي استضافه الاتحاد الأوروبي.

وحضر المؤتمر الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، وسفير كوريا الجنوبية لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نحو 70% من سكان سوريا البالغ عددهم 22 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وذكرت الوزارة أنه بصفتها عضوًا جديدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة من 2024 إلى 2025، ستشارك كوريا الجنوبية في جهود المجتمع الدولي للدول التي تعاني من أزمات إنسانية واسعة النطاق.

اللاجئين السوريين 12 مليون دولار أمريكي سوريا كوريا الجنوبية سول