سول تقدم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية للاجئين السوريين

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية خطتها لتقديم المساعدات الإنسانية بقيمة 12 مليون دولار أمريكي (نحو 15.3 مليار وون) إلى اللاجئين السوريين، وفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية في سول، إن الحكومة أعلنت خطتها في "المؤتمر الدولي السابع بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي عقد في بروكسل يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) والذي استضافه الاتحاد الأوروبي.

وحضر المؤتمر الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، وسفير كوريا الجنوبية لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نحو 70% من سكان سوريا البالغ عددهم 22 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وذكرت الوزارة أنه بصفتها عضوًا جديدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة من 2024 إلى 2025، ستشارك كوريا الجنوبية في جهود المجتمع الدولي للدول التي تعاني من أزمات إنسانية واسعة النطاق.