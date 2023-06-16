بدرالدين: مشروعات الأبعادية ضمن خريطة التنمية وتوطين الصناعات.. فيديو

علق الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، على جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ربوع الجمهورية، موضحًا أن المشروعات التي افتتحها الرئيس شديدة الأهمية في إطار التنمية وتوطين الصناعات.

وقال بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس خلال زيارته لقرية الأبعادية، أكد أن المرحلة الأولي من حياة كريمة تكلفت 350 مليار جنيه، والأمور لن تقف عند هذا الحد، ولكن قد تصل التكلفة الإنتاجية إلى تريليون جنيه.

وافتتح الرئيس السيسي، أمس الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادي الملوك، كما شهد الرئيس السيسي خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، منها ميناء 6 أكتوبر البري وأعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البري حاجز أمواج ميناء دمياط ورصيف الأخشاب والغلال بالميناء.