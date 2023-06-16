العلاج الحر تكثف حملاتها بالمرور على 605 منشأت طبية خلال شهر بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر قامت خلال مايو الماضى بالمرور على 605 منشأت طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 13شكوى.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 297 عيادة خاصة إلى جانب 48 مستشفى وعيادة تخصصية و172 مركزاُ طبياً.

وأشار فؤاد إلى أنه تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 46 منشأة كونها غير مرخصةأو تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين.، فيما جرى إعادة فتح 17 أخرى .

ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي و فريق العلاج الحر معرباً عن تقديره لجهودهم المبذولة وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، و عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

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