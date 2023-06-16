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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

50  ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

الصلاة في المسجد
الصلاة في المسجد الأقصى
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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. 

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان اليوم - أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. 

وذكرت مصادر فلسطينية بالمدينة المحتلة، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية. 

كان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى المبارك الاحتلال الإسرائيلي