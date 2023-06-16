رئيس الإمارات يؤكد نهج بلاده الثابت في دعم السلام والاستقرار إقليميا ودوليا

الجمعة 16/يونيو/2023 - 04:27 م

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهج دولة بلاده الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة، ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سانت بطرسبرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى روسيا.

واستعرض الجانبان مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدين الحرص على المضي قدمًا في تنمية هذه العلاقات.

وأكد رئيس الإمارات حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وإقامة الشراكات مع جمهورية روسيا الاتحادية ومختلف دول العالم بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والازدهار للجميع.